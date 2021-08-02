Темпы вакцинации в Украине остаются низкими, что в условиях приближения новой волны эпидемии COVID-19 создает серьезные риски для жизни и здоровья граждан. Но хуже всего то, что власть не смогла организовать нормальный процесс вакцинации людей старшего возраста. Хотя именно они нуждаются в защите в первую очередь. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Он отметил, что кампания по вакцинации населения была провалена изначально.

"Несмотря на то, что количество сделанных прививок растет, темпы вакцинации все равно остаются низкими. При этом даже министр здравоохранения был вынужден признать, что 40% созданных пунктов вакцинации попросту не работают. В условиях новой волны эпидемии это не просто недоработка, это - преступная халатность", - сказал Юрий Бойко.

По его словам, особую тревогу вызывает то, что власть так и не смогла наладить эффективную кампанию по вакцинации основной группы риска - пожилых людей.

"Все эти электронные системы для записи на вакцинацию - это, конечно, хорошо, но что делать пенсионерам, у которых нет компьютера или смартфона? А даже если и есть, то они не всегда могут разобраться в этом. Также очень часто пожилым людям тяжело добраться до пункта вакцинации, и особенно это касается жителей сел и небольших населенных пунктов. Еще один важный вопрос - наблюдение за состоянием здоровья после получения прививки. Что делать одиноким пенсионерам, если после вакцинации возникли побочные эффекты? Из-за разрушительных последствий медреформы не всегда можно рассчитывать на оперативную и эффективную помощь", - отметил он.

Политик призвал власть срочно изменить подход к вакцинации людей старшего возраста.

"Во-первых, нужно наладить эффективную информкампанию - не диджитализировать пожилых людей ценой угрозы их здоровью, а более традиционными методами донести всю необходимую информацию: о вакцинации, о препаратах, о том, где и когда можно сделать прививку. Во-вторых, наладить роботу мобильных бригад, чтобы вакцинироваться могли те, кому и по дому непросто передвигаться, не то что ехать куда-то. В-третьих, должна быть возможность выбора вакцины. В-четвертых, нужно наладить систему мониторинга состояния здоровья пожилых людей после получения прививки. Чтобы защитить жизнь и здоровье наших граждан, необходим комплексный и системный подход. За это выступает "Оппозиционной платформы - За жизнь", это то, что мы требуем от правительства и власти в целом", - резюмировал Юрий Бойко.