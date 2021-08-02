С 21 августа ко Дню независимости Украины все силы МВД будут переведены на усиленный режим работы. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сказал на форуме "Украина 30".

Средства безопасности будут беспрецедентными.

С целью нейтрализации возможных рисков и угроз во время празднования годовщины независимости будут задействованы также подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологи, дополнительные оперативно-следственные группы. Чтобы не допустить дестабилизацию обстановки мы проведем оперативно-профилактические мероприятия.

Как отметил министр,"возможны и рамки и проверка безопасности, которые будут беспрецедентными к этому празднику".

Мы задействуем авиационные резервы и водную полицию. Мы должны быть готовы к любому развитию событий.

Ранее мы писали о том, что Дуда посетит Украину на День Независимости.

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