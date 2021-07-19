Компания Apple в новом поколении смартфона iPhone применит режим всегда включенного экрана (дисплей always on). Об этом сообщает Bloomberg.

IPhone 13 вслед за "умными" часами Apple Watch Series 5, показанными в 2019 году, получит режим экрана always on. Это позволит пользователям узнавать время, погоду и получать ряд уведомлений от приложений без необходимости разблокировать смартфон.

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Источники издания сообщают, что новый iPhone получит более мощный процессор A15 и переработанный дисплей. Помимо режима always on экран будет отличаться увеличенной частотой обновления 120 Гц за счет технологии ProMotion и обрезанной "челкой" за счет более компактной фронтальной камеры.

Больший по объему, чем в iPhone 12, аккумулятор и оптимизированное энергопотребление увеличат время работы смартфона без подзарядки.

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Напомним, что ранее Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для всех версий iPhone 12.