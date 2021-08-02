Банду кальянників затримали у столиці. Вони заманювали в заклади іноземців, виставляли їм шалені рахунки, а в разі відмови платити катували в підвалі. Лариса Зубенко розкаже про злочинну схему.

Кальянна пастка. У столиці іноземців катували й вибивали з них гроші - просто в розважальних закладах. Виставляли їм ціни в чеках - у 10-15 разів вищі. А коли люди відмовлялися платити - на них чекали тортури в підвалі.

Сергій Пантелеєв, начальник Департаменту міграційної поліції Національної поліції України:

Іноземцям, які потрапляли до цих закладів їм надавались рахунки від 30 до 150 тисяч гривень, а під час обшуку навіть було знайдено рахунок близько 520 тисяч гривень.

Організатор оборудок громадянин Росії, кажуть у поліції. Його розшукують за фінансові махінації на його ж батьківщині. В Україні орудував зі спільниками. Їх правоохоронці нарахували аж дев'ятеро. Серед них і таксист, і дівчата із сайтів знайомств, і офіціанти. Загалом епізодів із півтори сотні. Але розмір збитків, яких завдали потерпілим зловмисники, ще встановлюють.

Олег Кіпер, керівник Київської міської прокуратури:

Всі розуміли, що найближчим часом вони покинуть територію держави, ніхто не буде звертатися до правоохоронних органів розрахунок був на те, що вони не будуть заявляти і ці злочини залишаться без уваги правоохоронців. Тому відправцьовуємо навіть тих людей, які покинули нашу територію.

Підозру поліція вже оголосила десятьом членам банди. Серед зловмисників і працівник патрульної поліції Києва. Він узяв на офіційний роботі лікарняний і підпрацьовував у зловмисників таксистом. Нині вирішується питання щодо обрання всім затриманим запобіжного заходу.