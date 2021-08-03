У Запоріжжі з'ясовують причини масштабної пожежі в багатоповерхівці [ Редактировать ]
У Запоріжжі встановлюють причини масштабної пожежі у багатоповерхівці. За попередніми даними, рвонули балони які використовували під час ремонту даху напередодні. Під час гасіння постраждав один рятувальник, отруївся чадним газом, - повідомили у поліції області.
Пожежа сталася надвечір. Людей евакуювали, нині вони перебувають у приміщенні тамтешньої школи. Остаточні причини займання з'ясовують.
Олександр Старух, голова Запорізької облдержадміністрації:
Ми можемо поки що припустити, що це було викликано тим, що було недотримання правил техніки безпеки. В тому числі і пожежної безпеки тими, хто виконував ці роботи - скоріш за все підрядної організації. Окрім того, ми знаємо, всі чули, бачили, що був вибух безпосередньо балонів, які використовували скоріш за все для зварювання. Десь через мабуть 40-50 хвилин газовий балон після возгоряння першого, коли поступили сигнали, був вибух.
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