COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
827 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 26 пацієнтів померли, 533 одужали. Найбільше інфікувань у Києві, майже 200, а також на Донеччині та Одещині, - повідомили в МОЗ.
по теме
Prev Next
19 июля 2021 22:05 В Україні нарощують темпи вакцинації від COVID-19
За добу в Україні вакциновано понад 37 тисяч людей, більшість з яких - новощеплені, інші отримали вже другу дозу
13 июля 2021 12:21 За час пандемії Ковідом заразилися понад два мільйони українців
Найбільше нових інфікувань у Києві, на Донеччині, Одещині, Луганщині й Харківщині
19 июля 2021 22:21 "День свободи": у Британії скасували захисні маски і соціальну дистанцію
Який він, перший день повернення до звичного життя, і чи призведе все це до нової хвилі епідемії
13 июля 2021 15:51 Британія готується до скасування всіх карантинних обмежень
87 відсотків дорослого населення Великої Британії отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, а 66 відсотків зробили обидва щеплення
03 августа 2021 08:51 У Нідерландах стартувала масова вакцинація моряків
Протягом двох місяців для екіпажів морських суден буде доступно 10 тисяч вакцин