Сім порушень режиму тиші було на фронті минулої доби. По оборонцях Опитного незаконні збройні формування відкрили вогонь із мінометів 82 калібру. А біля Причепилівки гатили із гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.

І вже сьогодні зафіксовано три ворожі атаки. Противник обстріляв оборонців Золотого-4, Світлодарська та Луганського. Минулося без втрат серед українських військових.

Навіть ні в кого і сумніву не виникло, що там "хочу додому" чи "я втомився". Ми всі в абсолютно бойовому, піднесеному настрої.

Передова під Горлівкою. Нині одне з найгарячіших місць на фронті. Чи не щодня українські солдати мусять відбиватися від ворожих атак. Починається все прозаїчно. Тишу порушують поодинокі постріли. Спочатку свистять ворожі кулі, а потім - летять міни.

В'ячеслав, офіцер Збройних сил України:

Ворог як порушував Мінські домовленості і режим припинення вогню, так і продовжує це робити. І ми спостерігаємо застосування забороненими мінськими домовленостями мінометів, дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2, які взагалі заборонені і в Україні вони відсутні і єдина країна, звідки вони можуть з'явитися - це Російська федерація, яка їх досі використовує.

Армійці кажуть, часто супротивник відкриває вогонь з житлових кварталів Горлівки. Це той момент, коли стріляти у відповідь не можна не тільки відповідно до усіх угод. А ще й за моральними нормами.

Марко, військовослужбовець Збройних сил України:

Це от якраз окраїна Горлівки між шахтою та Горлівкою, і вони звідти десь і працюють. Тобто, наприклад, якби наші давали відповідь, то там невеличка похибка - і вони б влучили по житлових будинках.

В окопах нас супроводжує Микола на псевдо "Вікінг". Микола - історик, а ще музикант. Двадцять п'ять років. Перша ротація на фронті. Каже, пішов захищати Україну, бо набридло стояти осторонь. Адже новітня історія нашої держави нині відбувається тут, на Донбасі.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Ця війна, це теж історія! Це теж наслідок якоїсь нашої помилки, яка в майбутньому може привести до наступних помилок. І щоб ці помилки не були фатальними, нам треба знати як воно було колись Історія має властивість повторюватися. Це як коло.

Там, у мирній Україні Микола мріє колись стати професійним музикантом. Хоче писати і співати пісні з історичним контекстом.