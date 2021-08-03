Кліматичні активісти блокували фінансовий центр Цюриха. Протестувальники вирішили в такий спосіб припинити роботу кількох великих установ, які фінансують проєкти з видобутку викопного палива. Люди кажуть, пішли на цей крок, бо іншого виходу з критичної кліматичної ситуації не бачать.

Поліція розганяла демонстрантів. Кілька десятків учасників забрали до відділків.

Стефані Вісс, активістка: