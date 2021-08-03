Кліматичні активісти блокували фінансовий центр Цюриха [ Редактировать ]
Кліматичні активісти блокували фінансовий центр Цюриха. Протестувальники вирішили в такий спосіб припинити роботу кількох великих установ, які фінансують проєкти з видобутку викопного палива. Люди кажуть, пішли на цей крок, бо іншого виходу з критичної кліматичної ситуації не бачать.
Поліція розганяла демонстрантів. Кілька десятків учасників забрали до відділків.
Стефані Вісс, активістка:
Ми тут не тому, що нам нічого робити, чи ми дуркуємо. Ми просто не знаємо, що ще можна вдіяти. Наша боротьба триває вже два роки.
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