Німеччина спорядила в Тихий океан військовий корабель [ Редактировать ]
Вперше за майже 20 років Німеччина спорядила в Тихий океан військовий корабель - усе аби протистояти впливу Китаю у регіоні.
Німецький фрегат "Баварія" ходитиме водами 7 місяців та перетне Південнокитайське море в середині грудня. Екіпаж складається з 232 моряків. У такий спосіб Німеччина приєдналася до інших країн, що розширюють військову присутність у регіоні. Серед них Велика Британія, Франція, Японія, Австралія та Нова Зеландія.
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