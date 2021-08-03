Німеччина приєдналася до інших країн, що розширюють військову присутність у регіоні

Вперше за майже 20 років Німеччина спорядила в Тихий океан військовий корабель - усе аби протистояти впливу Китаю у регіоні.

Німецький фрегат "Баварія" ходитиме водами 7 місяців та перетне Південнокитайське море в середині грудня. Екіпаж складається з 232 моряків. У такий спосіб Німеччина приєдналася до інших країн, що розширюють військову присутність у регіоні. Серед них Велика Британія, Франція, Японія, Австралія та Нова Зеландія.