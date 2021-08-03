Транш МВФ: Зеленский рассказал, на что пойдут деньги [ Редактировать ]
23 августа Украина получит транш от Международного валютного фонда, размером в более 2,7 млрд долларов. Президент Владимир Зеленский ожидает, что эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение.
Он также добавил, что Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша МВФ в рамках текущей программы stand-by.
Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.
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