Актеры популярного сериала "Друзья" представили новый мерч - эксклюзивную коллекцию футболок. Об этом сообщают "Буквы".

Актер Мэтью Перри отметил, что лимитированную коллекцию товаров создавали в течение последних нескольких месяцев. "Товары доступны в течение ограниченного времени только на сайте submit.com/friends (ссылка в моем "био"). Больше они никогда не будут продаваться! В этой первой коллекции представлены лучшие моменты из 1-3 сезонов "Друзей", - написал он.

Дэвид Швиммер сообщил, что в новой коллекции "представлены некоторые из наших любимых моментов и реплик из шоу". "Надеюсь вам понравится!" - сказал он. Дэвид также добавил, что часть доходов пойдет на нужды организации, которую он поддерживает. Это фонд, который помогает жертвам сексуального насилия.

Актер Мэтт Леблан опубликовал фото с чашкой со своим изображением и надписью "Could I be wearing any more clothes? (Могу ли я натянуть на себя еще что-то?)".

Актриса Лиза Кудров сфотографировалась в футболке с надписью: "We were on a break! (У нас был перерыв!)".

Актриса Кортни Кокс также призвала поклонников приобрести что-то из новой коллекции и отметила, что часть вырученных средств пойдет в некоммерческую организацию из Лос-Анджелеса. "Они занимаются повышением осведомленности и финансированием буллезного эпидермолиза, редкого и изнурительного генетического заболевания кожи", - отметила актриса.

А Дженнифер Энистон, в свою очередь, прорекламировала кепку и худи.

