Мешканцям багатоповерхівки яка горіла у Запоріжжі виплатять компенсації. По 25 тисяч гривень на кожну сім'ю - повідомили у міськраді. А лагодити пошкоджені помешкання будуть за рахунок бюджету.

Пожежа сталася напередодні надвечір, людей евакуювали. У поліції з'ясували, що підприємство-підрядник ремонтував дах цього будинку. І недбалість робітників скоріш за все й спричинила займання. Подробиці - далі.

Сигнал про пожежу у чотирьохповерховому житловому будинку надійшов за чверть до десятої вечора. Палало на проспекті Металургів.

На місце пожежі примчали близько сотні рятувальників. Через низький тиск води не могли швидко наповнювати ємності. Але за майже три години вогонь приборкали.

Олексій Лепський, начальник головного управління ДСНС України у Запорізькій області:

З задачею пожежні справились, не допустили розвитку пожежі на четвертий та п'ятий етажі.

У будинку 34 квартири. З мешканців ніхто не постраждав. Ушпиталили рятувальника, він отруївся чадним газом. Людей переселили до школи. Потім до гуртожитку.

Даю гарантию 99,9 что в ближайшее время в квартиры вы не вернетесь, пока не будет проведена какая-то экспертиза и сказано, что квартира безопасна для жизни.

Тамтешня влада вже має попередні версії займання. За день до пожежі лагодили дах та стелю. На верху були балони для зварювання, вони здетонували під час пожежі.

Олександр Старух, голова Запорізької облдержадміністрації:

Ми можемо поки що припустити, що це було викликано тим, що було недотримання правил техніки безпеки. В тому числі і пожежної безпеки тими, хто виконував ці роботи. Скоріш за все підрядної організації.

Поліція за фактом пожежі відкрила кримінальне провадження. Наслідки інциденту ліквідовують і сьогодні.