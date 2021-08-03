Міжнародний валютний фонд затвердив розподіл спеціальних прав запозичення на суму 650 мільярдів доларів. Гроші нададуть країнам, що розвиваються для подолання економічних викликів. З цієї суми 2 мільярди 700 мільйонів передбачені для України.

Цю суму Київ отримає безкоштовно та без спеціальних умов, зазначили в МВФ. Рішення про надання грошей вступить в силу 23 серпня. Президент Зеленський заявив, що кошти підуть на подолання наслідків пандемії та стимулювання економіки.

Більше економічних новин далі від Кирила Воронка.

Прибуток української банківської системи за пів року зріс до понад 30 мільярдів гривень. За інформацією НБУ, у січні-червні платоспроможні банки отримали на 26% більше чистого прибутку, ніж минулого року.

У Нацбанку це пояснили тим, що банки, зокрема, швидко адаптувалися до роботи в умовах карантинних обмежень, зберегли високу операційну ефективність і збільшили чисті процентні та комісійні доходи - порівняно з кризовим дві тисячі двадцятим роком. Станом на перше липня цього року шістдесят три фінустанови були прибутковими, чим перекрили збитки решти десяти банків.

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Залишок коштів у казні України рекордно низький. Про це повідомила Державна казначейська служба. Протягом липня скарбниця "схудла" на 5%, тобто на понад пів мільярда гривень. Станом на перше квітня цього року максимальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку становив понад тридцять мільярдів гривень (30,144 млрд).

За червень він скоротився більш, ніж у два рази. Він впав з майже двадцяти трьох мільярдів гривень (23,176 млрд гривень) до понад 10 мільярдів (10,397 млрд гривень).

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До першого січня дві тисячі двадцять п'ятого року господар земельної ділянки має оформити на неї право власності. У Міністерстві юстиції зазначили, що зареєструвати землю можна за наявності кадастрового номера ділянки. Цей номер присвоюється незалежно від форми власності території.

Якщо ж землевласник не оформив право володіння, то вважається, що він відмовився від свого права на ділянку, так вона автоматично переходить у власність держави. Реєстрація території в кадастрі займає не більше, ніж два тижні.

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Взимку ціни на газ можуть зрости ще на 70%. Про це на своїй сторінці в Facebook написав ексміністр фінансів Ігор Уманський. За його словами "Нафтогаз" примусово підвищив ціну на блакитне паливо, що зумовлює підвищення вартості тепла. Різницю, яка виникне, компенсують за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Вони скоріш за все не компенсують витрати тому, що зі своїх бюджетів мають фінансувати низку програм. Як-то школи, дороги, лікарні та порядок у населених пунктах. Раніше в "Нафтогазі" запевнили, що потреби підіймати тарифи на тепло через ціну газу немає. Утім з 2013 року ціни на паливо підскочили більше, ніж у 10 разів.