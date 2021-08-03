Безкоштовно, без відсотків і просто так. Майже три мільярди доларів від МВФ отримає Україна вже до кінця місяця. І це не в рамках траншу.

Чому Фонд розщедрився на такий "подарунок"? І хто з країн іще претендує на грошові вливання? Олена Логінова розкаже.

Майже три мільярди доларів фінансової допомоги на безоплатній основі. Такий "щедрий подарунок" гарантовано отримає Україна від Міжнародного валютного Фонду вже наприкінці цього місяця.

Сергій Никифоров, прессекретар президента України:

Напередодні Дня незалежності Україна отримає 2,7 млрд доларів в рамках програми Спеціальних прав запозичень. Звичайно, це не підлаштовувався під нас, Міжнародний валютний фонд. Там багато країн, які отримують ці спеціальні запозичення, але от так от співпало, що Україна отримає такий приємний подарунок до Дня незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи, стимулювати нашу економіку і завдяки ефективній комунікації Офісу Президента, дзвінку, телефонній розмові між Володимиром Зеленським і директоркою-розпорядницею Міжнародного Валютного Фонду Кристеліною Георгієвою - отримаємо ці кошти без будь-яких зволікань, обговорень, погоджень.

І Україна не єдина, хто матиме таку допомогу від Фонду. Це глобальна ініціатива для всіх країн-учасниць. Загалом МВФ планує роздати 650 мільярдів доларів і це рекордна сума за всю історію Фонду. Україна з них отримає 2,7 млрд за своєю квотою. І при цьому ані відсотків, ані повертати цю суму країнам не потрібно.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Розпоряджатися тими 2,7 млрд доларів має міністерство фінансів, тобто по суті справи це гроші які прийшли у державний бюджет України. Жодних додаткових умов на отримання цих грошей на кшталт меморандумів чи якихось умов повернення немає.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Це не є кредитом. Це виділення коштів і цими коштами кожна країна фактично може розпоряджатись спрямовуючи їх на подолання наслідків пандемії - враховуючи те, що розвинуті економіки світу такі як США яка фактично підтримала свою економіку більш ніж на трильйон доларів, є розмови щодо збільшення цієї допомоги. Теж саме і зробив Європейський союз, відповідно було прийнято рішення підтримати найбідніші країни які не мають такої можливості інструменту підтримки своїх економік.

І одне з найцікавіших питань - куди ці гроші підуть? Цього разу МВФ навіть не висував конкретних умов, на що країни мають витратити кошти. В офісі президента вже визначились. У пріоритеті:

Олег Устенко, радник Президента України з економічних питань:

Ці кошти будуть розподілені на дві частини великі. Одна частина зайде до золотовалютних резервів Національного банку України і буде додатково створювати таку подушку безпеки для країн для того, щоб утримувати фінансову стабільність Інша частка буде використана на стимулювання економіки.

Та чи посприяють ці гроші отриманню довгоочікуваного траншу на 700 млн доларів, на який Україна чекає вже майже рік і надання якого щоразу відтерміновують?

Олег Устенко, радник Президента України з економічних питань:

Ми очікуємо в вересні Місію від Міжнародного валютного Фонду, ми очікуємо і винесення питання України в вересні на засіданні Ради директорів Міжнародного Валютного Фонду і ми очікуємо, що це рішення буде позитивним, бо Україна виконала всі взяті на себе зобов'язання до отримання цього нового траншу і ми очікуємо що у вересні в Україну зайдуть 700 млн доларів від Міжнародного валютного Фонду в рамках цієї стендбаєвської програми.

Але такий оптимізм не поділяють експерти.

Олег Пендзин, економічний експерт:

В мене є дуже великий песимізм стосовно того що ми цього року отримаєм черговий транш в межах програми стенд-бай в якій ми знаходимось тому що в Верховній Раді лежить сьогодні законопроект по НАБУ, в Верховній Раді лежить законопроект по Національному банку України у нас з вами опалювальний сезон де виходячи із фантастичної ціни на енергоносії цілком можливо держава має вдаватися до тих мір які цілком можливо не відповідають очікуванням МВФ з приводу допомоги малозабезпеченим верствами населення.

Та чи ухвалять ці законопроєкти в парламенті - покаже новий політичний сезон, що стартує у вересні.