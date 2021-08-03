На смерть голови "Білоруського дому в Україні" відреагували в ЄС та США. Там це назвали актом тероризму з боку режиму Лукашенка. І закликали Київ провести розслідування обставин смерті активіста і якомога швидше надати висновки.

У ці хвилини біля Посольства Білорусі в Україні зібралися друзі Віталія Шишова. Там триває акція пам'яті.

З нами на прямому зв'язку - Олександр Васильченко. Сашо, вітаю тебе. Розкажи, що зараз відбувається біля посольства?

Вітаю, Наталіє. Акція пам'яті Віталія Шишова розпочалася годину тому. До Посольства Білорусі в Києві йдуть сотні людей. Несуть квіти, запалюють лампадки. Тут і колеги загиблого глави Білоруського дому, і представники білоруської діаспори, і просто небайдужі люди. Усі згадують Віталія тільки теплими словами. А близькі друзі ледь стримують емоції.

Юрій Лебедєв, друг загиблого Віталія Шишова:

Три недели назад на одной из акций воскресных мы с Виталиком общались и он сказал, что - будь осторожен.

Ігор Кравченко, учасник акції пам'яті:

Мы были знакомы, был очень хорошим приятным человеком, очень многим помогал в диаспоре, в рамках дома, очень позитивный со всех сторон позитивный.

Катерина, учасниця акції пам'яті:

Мы все беларусы ищем здесь убежище, думаем что здесь безопасно, а оказывается что нет, что даже здесь нас не могут защитить и спасти, здесь нас убивают.

Посольства білорусі нині під посиленою охороною. За порядком стежать кілька десятків силовиків. Дорогу біля амбасади не перекривали. Правоохоронці сподіваються що провокацій або заворушень не буде. Але вже розбили три тарілки і запалили фаєри. Під кінець акції представники білоруської діаспори планують зробити звернення до посольства. Про що в ньому йтиметься - дізнаємося згодом.