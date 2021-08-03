Понад тридцять сімей залишилися без даху над головою в Запоріжжі. Там напередодні зайнялася багатоповерхівка. Вигоріли 450 квадратних метрів даху.

Попередньо винні в цьому комунальники. Які ремонтували покрівлю й залишили там газовий балон. Що тепер робити людям і чи будуть компенсації? Розкажуть мої колеги.

Сигнал про пожежу у чотирьохповерховому житловому будинку надійшов за чверть до десятої вечора. Палало на проспекті Металургів.

На місце пожежі примчали близько сотні рятувальників. Через низький тиск води не могли швидко наповнювати ємності. Але за майже три години вогонь приборкали.

Олексій Лепський, начальник головного управління ДСНС України у Запорізькій області:

З задачею пожежні справились, не допустили розвитку пожежі на четвертий та п'ятий етажі.

У будинку 34 квартири. З мешканців ніхто не постраждав. Ушпиталили рятувальника, він отруївся чадним газом. Людей переселили до школи. Потім до гуртожитку.

Даю гарантию 99,9 что в ближайшее время в квартиры вы не вернетесь, пока не будет проведена какая-то экспертиза и сказано, что квартира безопасна для жизни.

Тамтешня влада вже має попередні версії займання. За день до пожежі лагодили дах та стелю. На верху були балони для зварювання, вони здетонували під час пожежі.

Олександр Старух, голова Запорізької облдержадміністрації:

Ми можемо поки що припустити, що це було викликано тим, що було недотримання правил техніки безпеки. В тому числі і пожежної безпеки тими, хто виконував ці роботи. Скоріш за все підрядної організації.

Поліція за фактом пожежі відкрила кримінальне провадження. Наслідки інциденту ліквідовують і сьогодні.