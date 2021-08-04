Протистоянна Талібану та урядових сил: загинуло щонайменше сорок людей [ Редактировать ]
Щонайменше 40 людей загинуло в афганському місті Лашкар-гах від протистояння Талібану та урядових сил. В Кабулі бойовики напали на резиденцію міністра оборони Афганістану - Бісмілая Хана Мохаммаді. Спочатку біля резиденції підірвали замінований автомобіль, а потім вдерлися на територію будинку.
Самого Мохаммаді вдома не було, його родину евакуювали, а чотирьох нападників застрелили. Кілька осіб поранені. Для патрулювання Кабулу та інших міст вивели додаткові сили. Місцеві вийшли на вулиці на підтримку силовиків, які протистоять Талібану. Їхні бойовики активізувалися після того, як країну залишили американські військові.
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