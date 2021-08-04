Украинское правительство приняло решение прекратить действие "Соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства", которое было официально завизировано 30 декабря 1991 года.

Такое решение приняли в связи с тем, что соглашение устарело, а также полностью утратило свое практическое значение, а также полностью не соответствует современному положению дел в мире.

Отмечается, что соглашение изначально было направлено на то, чтобы урегулировать ключевые вопросы, связанные с осуществлением государствами-участниками соглашения совместной деятельности по исследованию, а также использованию космического пространства.

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Кроме того, Украина официально вышла из соглашения с СНГ о сотрудничестве по защите интеллектуальной собственности. Документ предусматривает выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

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