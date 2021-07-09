Украина вышла из соглашения с СНГ по защите интеллектуальной собственности [ Редактировать ]
Украина официально вышла из соглашения с СНГ о сотрудничестве по защите интеллектуальной собственности. Соответствующий закон, который был опубликован в "Голосе Украины", вступил в силу в пятницу, 9 июля.
Документ предусматривает выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Это соглашение подписали 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге, а Верховная Рада ратифицировала его 21 декабря 2011 года.
В Кабинете министров ранее подчеркивали, что представители Украины длительное время не участвуют в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Также наше государство не применяет положения Соглашения о сотрудничестве с уполномоченными (компетентными) органами в сфере интеллектуальной собственности.
Напомним, соответствующий закон Рада приняла в середине июня.
Ранее сообщалось, что в Украине появился Совет по вопросам интеллектуальной собственности.
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