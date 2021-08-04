Рейс свободи. Білоруська спортсменка Христина Тимановська вилетіла з Японії і вже прибула… до австрійського Відня. Хоча раніше планувалося, що легкоатлетка вирушить до Польщі. Чому легкоатлетка змінила свої плани? І які ще спортсмени більше не хочуть жити і тренуватися у Білорусі?

Ранок, аеропорт Наріта. У супроводі поліції та представників міжнародного олімпійського комітету Христина Тимановська реєструється на рейс. Втім, летить вона не у Варшаву, як планували раніше. Білоруська спортсменка сідає на рейс "Токіо-Відень". Плани "переграли" буквально в останню хвилину. За однією версію - з міркувань безпеки. За іншою - аби уникнути спілкування з численними журналістами, які придбали квитки на рейс до Варшави.

Літак з Токіо прибув до Відня десь близько п'ятої години вечора. І вже через кілька годин Тимановська продовжила подорож і вилетіла з Австрії до Польщі. Напередодні вона отримала гуманітарну візу цієї країни, що дає їй право попросити про надання політичного притулку.

Напередодні вильоту з Японії легкоатлетка поспілкувалася з журналістами німецького таблоїда "Більд". Розповіла, що знаходиться у пригніченому стані, але не збирається йти зі спорту.

Христина Тимановська, легкоатлетка з Білорусі:

Я бы очень хотела продолжить свою спортивную карьеру и если это получится сделать в любой стране, то это будет замечательно. Мне 24 года, и в моих планах были еще, как минимум, две Олимпиады.

На Олімпіаді в Токіо Христина Тимановська мала бігти дистанцію у 200 метрів. Але тренерський штаб несподівано наказав їй виступати в іншій дисципліні - естафеті "чотири на чотириста метрів". Коли ж спортсменка обурилася цим рішенням у соцмережах, її взагалі зняли зі змагань і намагалися силоміць відправити додому. Летіти до Білорусі Тимановська відмовилася і просто в аеропорту попросила про захист японську поліцію.

Христина Тимановська, легкоатлетка з Білорусі:

Изначально вся эта ситуация была не о политике. Я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров. Я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом.

Христина Тимановська - не єдина спортсменка, яка більше не хоче жити і тренуватися у Білорусі. Сьогодні про намір залишитися закордоном повідомила легкоатлетка Яна Максимова, яка займається багатоборством. У соцмережах жінка написала: наразі вона перебуває у Німеччині і не повернеться додому. Залишається і іі чоловік - срібний призер Пекінської Олімпіади з десятиборства Андрій Кравченко. Його відрахували зі збірної Білорусі за участь у протестах проти фальсифікації президентських виборів.

Долго думая и размышляя, мы приняли решения не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни.

Емігрував з Білорусі і тренер гандбольного клубу "Вітязь" Константин Яковлєв. Спортсмен, який через свою громадянську позицію провів під арештом 15 діб, переїхав до України.