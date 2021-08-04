Греція потерпає від аномальної спеки та лісових пожеж [ Редактировать ]
Греція потерпає від аномальної спеки та лісових пожеж. На термометрах вже зафіксували рекордні +47 градусів за Цельсієм.
Через спеку та посуху в країні спалахнули пожежі. Полум'я знищило десятки гектарів соснового лісу. Водночас вогонь підібрався і до людських домівок. Десятки будинків повністю згоріли в околицях Афін. Влада евакуює сотні людей з прилеглих до столиці районів.
Понад 500 пожежників намагаються приборкати полум'я. Для гасіння пожеж залучили п'ять літаків і дев'ять вертольотів. Також мобілізували армію, поліцію, муніципальних службовців і десятки добровольців.
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