Через спеку та посуху у Греції спалахнули пожежі

Греція потерпає від аномальної спеки та лісових пожеж. На термометрах вже зафіксували рекордні +47 градусів за Цельсієм.

Через спеку та посуху в країні спалахнули пожежі. Полум'я знищило десятки гектарів соснового лісу. Водночас вогонь підібрався і до людських домівок. Десятки будинків повністю згоріли в околицях Афін. Влада евакуює сотні людей з прилеглих до столиці районів.

Понад 500 пожежників намагаються приборкати полум'я. Для гасіння пожеж залучили п'ять літаків і дев'ять вертольотів. Також мобілізували армію, поліцію, муніципальних службовців і десятки добровольців.