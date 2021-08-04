Штам "Дельта" зірвав святкування ювілею Барака Обами [ Редактировать ]
Погані прогнози. Джо Байден попередив американців, що ситуація із коронавірусом в країні найближчим часом погіршиться. Наскільки все буде складно? І який саме сценарій очікують у Білому домі?
Ті, кому здавалося, що важкі часи вже позаду, будуть розчаровані. Адже, виступаючи у Білому домі, Президент Байден особисто попередив націю: ситуація із захворюваністю в країні найближчим часом погіршуватиметься. Каже про "найближчі тижні" і пов'язує це із поширенням "штаму Дельта".
Джо Байден, Президент США:
Експерти кажуть мені, що кількість випадків зараження буде збільшуватися - перед тим як стане краще. Але ми не побачимо, - як переконують фахівці, - різкого зростання шпиталізацій та смертей у більшості регіонів країни.
Байден пояснює, що вся справа у підступності цього варіанту коронавірусу, на який в Америці зараз випадає понад 80 відсотків усіх випадків зараження. Він легко поширюється і спровокував у штатах нову хвилю. Втім, переконує - ситуація відрізняється від того, що було рік тому, оскільки США хоча б вакцини мають!
Джо Байден, Президент США:
Вакцини - найкращий захист! І хочу максимально чітко сказати про те, що відбувається зараз у країні: ми маємо справу з пандемією серед тих, хто не має щеплення.
Правила одні для всіх, тож навіть експрезидент Барак Обама був змушений практично повністю згорнути святкування свого ювілею. Відзначати 60-річчя збирався цієї суботи, запросив сотні гостей (колишніх і нинішніх чиновників, голлівудських зірок, знаменитостей).
Частина з них уже була в дорозі, гостям попередньо сказали, що достатньо негативного тесту на Ковід, щоб потрапити в резиденцію Обами на острові Мартас-Він'ярд і сісти за святковий стіл. Мали бути і зірковий актор Джордж Клуні, і режисер Стівен Спілберг, і знаменита телеведуча Опра Уінфрі… Але в останню хвилину Барак та Мішель Обами всім сказали не приїжджати.
Святкуватимуть лише у вузькому колі - члени родини та кілька найближчих друзів, навіть Байден не прийде (який за Обами працював його віцепрезидентом). І все, - як підтвердила речниця політика, - через загрозу штаму "Дельта".
Барака та Мішель налякала інформація про те, що заразитися "Дельтою" і переносити вірус можуть навіть уже вакциновані. І якби на ювілеї заразилася вся американська еліта - це пляма на репутації, від якої не відмитися.
Так само скасовувати свої свята доведеться і пересічним американцям.
Які саме обмеження повернуть (окрім того, що маски у приміщеннях знову стали обов'язковими) поки не оголосили - чекають розвитку ситуації. Але вже зараз зрозуміло: вони будуть. Хоча, як кілька разів запевнили у Білому домі, до другого локдауну в Америці все ж не дійде.
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