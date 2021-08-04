Антона Геращенка звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ [ Редактировать ]
Пішов услід за шефом. Кабінет міністрів звільнив сьогодні Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ. Водночас на його місце Уряд призначив двох помічників міністра - Мері Акопян та Богдана Драп'ятого.
Нагадаємо, Антон Геращенко був народним депутатом Верховної Ради 8 скликання. 2014 року його призначили радником міністра внутрішніх справ, з вересня 2019 року перейшов на посаду заступника очільника МВС Арсена Авакова.
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