Пішов услід за шефом. Кабінет міністрів звільнив сьогодні Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ. Водночас на його місце Уряд призначив двох помічників міністра - Мері Акопян та Богдана Драп'ятого.

Нагадаємо, Антон Геращенко був народним депутатом Верховної Ради 8 скликання. 2014 року його призначили радником міністра внутрішніх справ, з вересня 2019 року перейшов на посаду заступника очільника МВС Арсена Авакова.