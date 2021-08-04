Под Запорожьем муж после ссоры с женой переехал ее автомобилем (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Мелитополе Запорожской области полиция задержала местного жителя, который за рулем "Газели" переехал собственную жену. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Трагедия произошла ночью 3 августа. Около 3:00 в полицию поступило сообщение от местного жителя о жутком событии, которое произошло на его глазах возле многоэтажного дома по улице Интеркультурная. автомобиль сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Полицейские, которые прибыли на вызов, выяснили, что супруги отдыхали с алкоголем во дворе дома. Между ними произошла громкая и эмоциональная ссора. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля "ГАЗ-2705", сбил и переехал свою жену 1995 года рождения.
Мать двоих детей 1995 года рождения от полученных травм скончалась на месте. После совершения преступления мужчина 1986 года рождения скрылся на "Газели" с места преступления. Через несколько часов его задержали в городе Орехов Запорожской области.
Мужу-убийце объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в конце июля в Луцке мужчина убил топором жену и собственную дочь.
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