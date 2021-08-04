Українські десантники вдосконалили бойовий досвід на масштабних військових навчаннях [ Редактировать ]
На межі з окупованим Кримом українські десантники вчилися маневрувати на складних ділянках території. Завданням була контратака - відбити противника, який прорвав лінію оборони. Чи все вдалося?
Їх називають "крилатими піхотинцями". З блискавичною швидкістю загін прибуває на позицію. За легендою, їхнє завдання - знищити сили умовного противника на складних ділянках місцевості.
Завдання десантників - миттєва контратака, якщо умовному противнику все ж вдалося прорватися через передові позиції об'єднаних сил.
Позивний "Кадет", військовослужбовець Збройних сил України:
Це в нас командири відпрацьовують навчання. Нам по тривозі - відбиття противника. А також якщо противник заходить з тилу, з боків - це все відпрацьовується.
За умовним ворогом спостерігає десантник із позивним "Сокіл".
Позивний "Сокіл", військовослужбовець Збройних сил України:
Я сам родом з Донеччини, у 2014 році коли моє місто було окуповане. Я для себе вирішив, що буду захищати свою країну. Я завжди буду відстоювати інтереси нашої держави.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил України:
Військовослужбовці долали складні перешкоди та займали оборону за різних умов місцевості. Навченість підрозділу та особиста підготовленість кожного військового є запорукою високого рівня бойової готовності та захисту життя побратимів.
Тренування на адмінмежі з окупованим Кримом проходять не вперше. І щоразу в них беруть участь різні роди військ.
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