Джо Байден попередив американців, що ситуація з коронавірусом в країні найближчим часом погіршиться. Наскільки все буде складно? І який саме сценарій очікують у Білому домі?

Ті, кому здавалося, що важкі часи вже позаду, будуть розчаровані. Адже, виступаючи у Білому домі, Президент Байден особисто попередив націю: ситуація із захворюваністю в країні найближчим часом погіршуватиметься. Каже про "найближчі тижні" і пов'язує це із поширенням "штаму Дельта".

Джо Байден, Президент США:

Експерти кажуть мені, що кількість випадків зараження буде збільшуватися - перед тим як стане краще. Але ми не побачимо, - як переконують фахівці, - різкого зростання шпиталізацій та смертей у більшості регіонів країни.

Байден пояснює, що вся справа у підступності цього варіанту коронавірусу, на який в Америці зараз випадає більше 80 відсотків усіх випадків зараження. Він легко поширюється і спровокував у штатах нову хвилю. Втім, переконує - ситуація відрізняється від того, що було рік тому, оскільки США хоча б вакцини мають!

Джо Байден, Президент США:

Вакцини - найкращий захист! І хочу максимально чітко сказати про те, що відбувається зараз у країні: ми маємо справу з пандемією серед тих, хто не має щеплення.

Правила одні для всіх, тож навіть експрезидент Барак Обама був змушений практично повністю згорнути святкування свого ювілею. Відзначати 60-річчя збирався цієї суботи, запросив сотні гостей (колишніх і нинішніх чиновників, голлівудських зірок, знаменитостей).

Частина з них уже була в дорозі, гостям попередньо сказали, що достатньо негативного тесту на Ковід, щоб потрапити в резиденцію Обами на острові Мартас-Він'ярд і сісти за святковий стіл. Мали бути і зірковий актор Джордж Клуні, і режисер Стівен Спілберг, і знаменита телеведуча Опра Уінфрі… Але в останню хвилину Барак та Мішель Обами всім сказали не приїжджати.

Святкуватимуть лише у вузькому колі - члени родини та кілька найближчих друзів, навіть Байден не прийде (який за Обами працював його віцепрезидентом). І все, - як підтвердила речниця політика, - через загрозу штаму "Дельта".

Барака та Мішель налякала інформація про те, що заразитися "Дельтою" і переносити вірус можуть навіть уже вакциновані. І якби на ювілеї заразилася вся американська еліта - це пляма на репутації, від якої не відмитися.

Так само скасовувати свої свята доведеться і пересічним американцям.

Які саме обмеження повернуть (окрім того, що маски у приміщеннях знову стали обов'язковими) поки не оголосили - чекають розвитку ситуації. Але вже зараз зрозуміло: вони будуть. Хоча, як кілька разів запевнили у Білому домі, до другого локдауну в Америці все ж не дійде.