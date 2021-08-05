В ОАЕ проти коронавірусу вакцинуватимуть дітей від трьох років [ Редактировать ]
В Арабських Еміратах проти коронавірусу вакцинуватимуть дітей від трьох років. Уряд країни рекомендує для щеплення китайську вакцину від компанії Sinopharm.
У повідомленні Міністерства охорони здоров'я зазначено, що препарат пройшов ретельні клінічні дослідження й отримав дозвіл на використання в екстрених ситуаціях.
Випробування цієї вакцини в країні проводили у червні. У ньому взяли участь діти з правлячої сім'ї Абу-Дабі. Загалом під час дослідження відслідкували імунну відповідь приблизно 900 дітей.
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