Арка на Марсе / Фото: NASA

Марсоход NASA Curiosity прислал на Землю фотоснимки странное скальное образование с необычной текстурой в форме арки, которая оказалась довольно прочной, так как сопротивляется силам ветра и эрозии на красной планете.

Планетарный геолог NASA Эбигейл Фрэман описала это зрелище как "особенно причудливое изображение интересной скальной текстуры", сообщает CNET.

Она также отметила, что изображения Марса показывают распространенность небольших неровностей и комков, которые выступают над его поверхностью.

Реальные размеры арки на Марсе / Фото: NASA

Несмотря на кажущийся огромный размер, на деле арка оказалась весьма крохотной – всего 16,5 см в высоту.

По словам планетарного геолога Мишель Минитти , хрупкая на вид арка, вероятно, состоит из материала, устойчивого к эрозии.

Марсианский геолог Гвенаэль Каравака прокомментировала арку в Twitter, заявив, что она напоминает змею, рог или даже штамм ДНК.

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Сейчас Curiosity исследует кратер Гейла, где находится впечатляющая гора под названием Маунт Шарп. Кратер Гейла – это пыльное и ветреное место, а каменистый ландшафт свидетельствует об этом.

Curiosity изучает кратер Гейла с 2012 года. Арка показывает, что марсоходу-ветерану еще предстоит открыть для себя множество геологических чудес, пока он поднимается к подножию горы Шарп.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как вертолет NASA совершил на Марсе самый длинный и высокий полет. В то же время другой ровер Perseverance начал сенсационный поиск жизни на Марсе.