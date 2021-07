Ровер Perseverance, принадлежащий NASA, начал миссию по поиску жизни на Марсе. Аппарат в настоящее время приступит к исследованию дна кратера Езеро.

Устройство оснастили огромным количеством специальных приборов, основным из которых является литохимический рентгеновский анализатор PIXL. Внутри кратера будет проведен анализ пород, а камера поможет сфотографировать его изнутри, чтобы обнаружить признаки жизни микроорганизмов.

Отмечается, что наиболее важные образцы будут собраны буром на конце руки, а затем упакованы в металлические трубки, которые будут отложены на поверхности планеты, после чего их заберут и отправят на Землю для исследований. Благодаря новым данным можно будет узнать историю формирования Красной планеты.

Up ahead: the target spot where I plan to collect my first-ever sample of Martian rock. I have everything I need with me to get the job done. First is to collect detailed, close-up science of the rock, then comes the coring.



Why and how I’ll sample here: https://t.co/MYw9RoDbGj pic.twitter.com/EPHJVmJH6n