Ровер Perseverance, принадлежащий NASA, начал миссию по поиску жизни на Марсе. Аппарат в настоящее время приступит к исследованию дна кратера Езеро.

Устройство оснастили огромным количеством специальных приборов, основным из которых является литохимический рентгеновский анализатор PIXL. Внутри кратера будет проведен анализ пород, а камера поможет сфотографировать его изнутри, чтобы обнаружить признаки жизни микроорганизмов.

Отмечается, что наиболее важные образцы будут собраны буром на конце руки, а затем упакованы в металлические трубки, которые будут отложены на поверхности планеты, после чего их заберут и отправят на Землю для исследований. Благодаря новым данным можно будет узнать историю формирования Красной планеты.

Up ahead: the target spot where I plan to collect my first-ever sample of Martian rock. I have everything I need with me to get the job done. First is to collect detailed, close-up science of the rock, then comes the coring.



Why and how I’ll sample here: https://t.co/MYw9RoDbGj pic.twitter.com/EPHJVmJH6n — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 21, 2021

Читайте также, мини-вертолет NASA Ingenuity совершил восьмой облет Марса на протяжении 77,4 секунд. NASA собирается расширить свою миссию в связи с тем, что Ingenuity, который был рассчитан на 5 полетов совершил 8, он может продолжать исследование Красной планеты в течение еще нескольких месяцев.

Кроме того, Марсоход Perseverance смог получить кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа. Кислород из марсианской атмосферы удалось извлечь благодаря аппарату MOXIE, содержание кислорода в атмосфере Марса - 0,13%, для сравнения на Земле - 21%.

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