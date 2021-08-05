Пока внимание всего мира сосредоточено вокруг перипетий, которые происходят на Олимпийских играх 2020 в Токио, невозможно упустить из виду по-настоящему знаменательное событие для нашей страны - украинский спортсмен завоевал 16 медалей в четырех больших турнирах мирового уровня IBJJF всего за 3 месяца. И все это заслуга одного мастера боевых искусств: Александра Костюка, члена клуба ZR Team.3 На данный момент Александр является номером 1 по бразильскому Jiu-Jitsu в своей и абсолютной категориях в IBJJF NoGi, М4.



Всего, во время своего турне по большим американским турнирам, Александру удалось завоевать:

⦁ 3 золота и 1 серебро на Miami Open;

⦁ 3 серебра и 1 бронзу на American National;

⦁ 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу на Chicago Open;

⦁ 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу на Orlando Open.

Мы искренне поздравляем Александра Костюка, обладателя синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, черного пояса 5 дана по японскому традиционному джиу джитсу Мотоха Йошин Рю, со столь значительным достижением и вкладом в культуру джиу джитсу на мировом уровне!

Мы по-настоящему поражены результатами Александра в этом сезоне и, вместе с его тренером Дмитрием Безуглым, ожидаем увидеть качественные выступления на турнирах PanAmerican (пройдет с 1 по 5 сентября 2021 года в городе Киссимми) и World Master (10-13 ноября в Лас Вегасе).

Рейтинг IBJJF (Международной федерации бразильского джиу-джитсу) продолжает ранжировать лучших борцов и их команды каждый сезон, отмечая абсолютных международных чемпионов. К слову, IBJJF - старейшая и крупнейшая федерация Бразильского Джиу-Джитсу в мире, чемпионаты именно этой организации считаются самыми престижными в современном БЖЖ-сообществе, даже несмотря на практически полное отсутствие призовых выплат, за исключением турниров серии IBJJF PRO.

Наивысшую популярность Бразильское Джиу-Джитсу приобрело благодаря успешному дебюту одного из представителей семьи Грейси в серии чемпионатов по смешанным единоборствам – UFC, в результате чело многие любители ММА стали изучать BJJ в качестве основной, либо дополнительной, дисциплины.

BJJ практикуется не только в Ги (кимоно для борьбы), но так же и без Ги, когда борцы одевают рашгард (футболку) и шорты. Идея бразильского Джиу-Джитсу, заключается в том, что настоящий борец должен уметь одинаково эффективно бороться как в одежде, так и в случаях, когда не за что взять захват. Поединок является неотъемлемой составляющей каждого занятия.