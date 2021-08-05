В четверг, 5 августа, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители рассекретят материалы дела о боях под Иловайском. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Служба безопасности Украины уже направила соответствующие ходатайства в Генштаб

Во время встречи с родными военных, погибших, пленных или пропавших без вести под Иловайском, Венедиктова рассказала о решении рассекретить материалы дела об организации и самих боевых действиях в районе города.

Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений.

Венедиктова добавила, что на официальном сайте Офиса генпрокурора будет размещен специальный раздел об Иловайской трагедии, в котором будут содержаться информация о ходе и результатах следствия и рассекреченные материалы дела.

Ранее мы писали о том, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, когда наконец будет результат по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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