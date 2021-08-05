Штам "Дельта", його випадків в Україні вже 147, збільшує концентрацію вірусу в крові у тисячу разів. Це зазначають фахівці МОЗу й наголошують - симптоми при зараженні штамом "Дельта" відрізняються.

Лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить поширені, тоді як кашель та втрата нюху чи смаку трапляються не так часто. Більш притаманні прояви хвороби через "Дельту": порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени.

Медики вкотре звертають увагу на те, що ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби при зараженні штамом "Дельта" набагато вища, якщо ви не вакциновані. Якщо все ж зараження відбулося, повністю вакциновані особи переносять хворобу безсимптомно, або ж у значно легшій формі.