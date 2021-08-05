Ціни на АЗС вже кілька днів поспіль б'ють рекорди

Золотий автогаз. Ціни на АЗС вже кілька днів поспіль б'ють рекорди. Середня вартість пального вже майже 18 гривень за літр. Чому цінники злетіли вгору та чому експерти переконані, що це ще не межа? Розбирався Олександр Васильченко

Ціни на автогаз буквально злетіли з гальм! Та без машини ніяк, каже киянин Сергій. Хоч і з напівпорожнім баком, та їздити все одно доводиться

Сергій, автовласник:

Заправлятися ж треба, на чомусь їхать. Воздуху не надуєш. мусимо заправлятися. все одно дешевше ніж бензин. Бензин взагалі космос.

На питання скільки родинного бюджету з'їдає машина, чоловік віджартовується.

Сергій, автовласник:

Родина довольна, що їздимо. Це саме головне.

Днями ціни на автогаз злетіли до 17 гривень за літр. А на деяких заправках й взагалі доходять до позначки у вісімнадцять.

Хоча ще місяць тому АЗС правили по 15.5 гривень за літр.

Это безрассудство. хотя бы постепенно. когда это постепенно повышалось это было нормально. Но когда на гривну, на две - это кошмар.

Максимум. как и было до этого. Наверное уже перебор.

Причин різкого здорожчання палива кілька, роз'яснюють експерти. На початку липня в ціні зросла нафта. За нею злетіли ціни на світовому газовому ринку. Вартість палива здорожчала втричі від 200 до 700 доларів за тисячу кубів. І все це - у сезон відпусток.

Артем Куюн, директор консалтингової компанії А-95:

Ми зараз маємо пікове споживання автогазу, а східна Європа вона в нас вся така автогазова, тому попит максимальний, а максимальний попит завжди означає максимальну ціну.

Ще одна причина - дефіцит газу в Україні. Виникла вона через зміну головного постачальника нафтопродуктів, який вчасно не зміг налагодити імпорт.

Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань:

Це була ситуативна ситуація. дефіцит виник не через фундаментальні причини, а через організаційні. Тобто не вдалося вчасно оформити найбільшому постачальнику на сьогодні день імпортну партію скрапленого автомобільного газу і відповідно виник дефіцит, який спричинив ось цей стрибок.

До того ж підігріли ситуацію на внутрішньому ринку й самі автозаправні мережі.

Сергій Дяченко? експерт з енергетичних питань:

Ті структури, які мали ресурс цим скористалися і ще підіграли на ринку на підйом. Зараз ситуація вже нормалізувалася. Ціна скоріш за все повернеться.

Втім, чи варто сподіватися на зниження ціни - думки експертів різняться. Головна причина - ми газозалежні.

Артем Куюн, директор консалтингової компанії А-95:

Колись тонна скрапленого газу коштувала вдвічі, а то і більше дешевше бензину. То в 2020 році були періоди, коли вона вже коштувала навіть дорожче бензину. І ця ціна для України постійно зростає, тому що ми все більше його споживаємо. Ми створюємо попит на імпортний ресурс, а свого не маємо.

Найближчим часом, прогнозують експерти, газ може здорожчати ще на 50 копійок.