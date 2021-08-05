Рекетири від поліції! На Харківщині СБУ викрила банду, яка вимагала гроші у бізнесменів. До складу угруповання входило з півсотні діючих правоохоронців, а також учасники бойових дій.

Зловмисники займалися рекетом у сфері ритуальних послуг. Обклали даниною підприємців, а якщо ті відмовлялися платити, погрожували фізичною розправою, підпалювали автівки. Відомо, що банді сприяли й посадовці одного з комунальних підприємств Харкова.

Під час обшуків у зловмисників вилучили гроші, чорновi записи облiку "поборів", зброю, боєприпаси, а також посвiдчення спiвробiтникiв Нацполіції.

Лілія Домашенко, речниця СБУ в Харківській області: