Україна не сяде за стіл переговорів з ватажками ОРДЛО - Зеленський [ Редактировать ]
Україна ніколи не сяде за стіл переговорів з ватажками незаконних збройних формувань, що орудують на території ОРДЛО. Таке заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дом". Гарант також зазначив, що незаконна паспортизація мешканців окупованих територій матиме негативні наслідки. І винен у цьому Кремль.
Что они делают, люди должны все понимать. Ну чем она отличается от той паспортизации которая была в Крыму, да ничем. Сначала ты паспорта раздаешь Российской Федерации, а потом входишь и говоришь - я защищаю свое население, и не только русскоязычное, и культуру свою, они уже ж и нашу культуру взяли, это их уже культура вот что опасно.
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