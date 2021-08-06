На Донбасі за добу зафіксували вісім порушень тиші [ Редактировать ]
Вісім порушень режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Біля Павлополя, Мирного та Гранітного незаконні збройні формування застосували протитанкові гранатомети.
Поблизу Новотошківського та Південного гатили з артилерійських систем, мінометів та великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських військових немає.
по теме
Ворог напередодні обстріляв житловий квартал Красногорівки. Поранений тамтешній мешканець - він у лікарні
На Донбасі ворог відкрив вогонь по мирним мешканцям. З протитанкової гармати вдарили по багатоповерхівці в Красногорівці. Це околиця Донецька
Загалом за добу зафіксовано вісім порушень режиму тиші. Поблизу Південного противник двічі відкривав вогонь із артилерії та важких мінометів
Один мирний житель важко поранений внаслідок влучання ворожого снаряду в квартиру у Красногорівці, це поблизу Донецька
Загалом, за добу сім ворог скоїв сім порушень режиму тиші. По оборонцях Опитного незаконні збройні формування відкрили вогонь із мінометів