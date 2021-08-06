На мафіозі "висять" звинувачення у вбивствах і торгівлі наркотиками

Ватажка найбільшого італійського мафіозного угруповання "Ндрангета" затримала іспанська поліція. Доменіко Павільяніті - арештували в одному з робочих районів Мадрида.

При собі чоловік мав фальшивий португальський паспорт, шість тисяч євро готівкою і шість мобільних телефонів. Павільяніті називали "босом серед босів".

На мафіозі "висять" звинувачення у вбивствах і торгівлі наркотиками. Його банда контролювала перевезення кокаїну з Латинської Америки до Європи.