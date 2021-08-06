В Іспанії затримали ватажка італійської мафії [ Редактировать ]
Ватажка найбільшого італійського мафіозного угруповання "Ндрангета" затримала іспанська поліція. Доменіко Павільяніті - арештували в одному з робочих районів Мадрида.
При собі чоловік мав фальшивий португальський паспорт, шість тисяч євро готівкою і шість мобільних телефонів. Павільяніті називали "босом серед босів".
На мафіозі "висять" звинувачення у вбивствах і торгівлі наркотиками. Його банда контролювала перевезення кокаїну з Латинської Америки до Європи.
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