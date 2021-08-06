Мир вступил в "период реальной опасности". Многие достижения в борьбе с COVID-19 в настоящее время "подвергаются эрозии". Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге.

Гебрейесус подчеркнул, что распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также "неравноправной вакцинацией".

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Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".

"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", - отметил глава ВОЗ.

По его словам, обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения людей средств лечения.

Ранее сообщалось, что главный санврач Игорь Кузин сделал важное заявление о карантине и локдауне в стране.

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