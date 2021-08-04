Всемирной организации здоровья (ВОЗ) не хватает средств на борьбу с пандемией коронавируса. Из-за распространения штамма "Дельта" организации нужно 11,5 млрд долларов на закупку тестов, кислорода, масок, вакцин для более бедных стран, сообщает Reuters.

Большая часть денег, запрашиваемых у партнеров ВОЗ, необходима для покупки тестов, кислорода и масок для более бедных стран. Четвертая часть этих средств должна пойти на закупку сотен миллионов доз вакцин. Об этом говорится в документе ВОЗ, который попал в распоряжение издания.

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"Программа, созданная в начале пандемии, по-прежнему сильно недофинансируется, и ее координаторы теперь признают, что она останется такой же, поскольку многие правительства стремятся удовлетворить глобальные потребности COVID "по-другому", - отметил официальный представитель ACT-A.

Общий объем запросов на финансирование сократился почти на 5 млрд долларов. Но для этого по-прежнему требуется 16,8 млрд долларов и 7,7 млрд долларов требуются срочно.

ВОЗ призывает выделить дополнительно 3,8 млрд долларов помимо 7,7 млрд долларов на приобретение 760 млн доз вакцины против COVID-19, которые будут доставлены в следующем году.

"Эти варианты покупки должны быть реализованы в ближайшие месяцы, иначе дозы вакцины будут потеряны", - предупреждает ВОЗ в документе.

Ранее в ВОЗ заявляли, что мир находится на ранней стадии новой волны пандемии.

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