Христина Тимановська збирається продовжувати спортивну кар'єру [ Редактировать ]
Білоруських спортивних чиновників, причетних до скандалу довкола легкоатлетки Христини Тимановської, позбавили акредитації на Олімпіаді. За повідомленням Reauters, головного тренера Юрія Мойсевича та представника команди Артура Шумака відправили додому.
Два дні тому МОК порушив проти них дисциплінарне провадження. Тимановська у Варшаві розповіла, що сподівається продовжити спортивну кар'єру. Чи залишиться в Польщі - ще не знає. Легкоатлетку цього тижня зняли зі змагань у Токіо.
І, за її словами, намагалися силоміць вивезти до Білорусі - через критику тренерського штабу. Тимановська каже, що тепер переймається долею батьків, які залишилися на батьківщині.
Христина Тимановська, легкоатлетка з Білорусі:
Мои родители, смотря на все это пришли к выводу, что по возвращению домой меня будет ждать либо психиатрическая больница, либо тюрьма. Потому что мы знаем, что такие ситуации уже случались у нас в стране. И поэтому моя бабушка, она позвонила мне и сказала - пожалуйста, не возвращайся в Беларусь, для тебя здесь небезопасно, будет безопасней если ты останешься в Токио или попросишь политического убежища, либо сможешь поехать куда-то в Европу но только не в Беларусь.
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