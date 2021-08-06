Чи залишиться в Польщі - ще не знає

Білоруських спортивних чиновників, причетних до скандалу довкола легкоатлетки Христини Тимановської, позбавили акредитації на Олімпіаді. За повідомленням Reauters, головного тренера Юрія Мойсевича та представника команди Артура Шумака відправили додому.

Два дні тому МОК порушив проти них дисциплінарне провадження. Тимановська у Варшаві розповіла, що сподівається продовжити спортивну кар'єру. Чи залишиться в Польщі - ще не знає. Легкоатлетку цього тижня зняли зі змагань у Токіо.

І, за її словами, намагалися силоміць вивезти до Білорусі - через критику тренерського штабу. Тимановська каже, що тепер переймається долею батьків, які залишилися на батьківщині.

Христина Тимановська, легкоатлетка з Білорусі: