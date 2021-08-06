Пожежі у Каліфорнії знищили місто [ Редактировать ]
Лісові пожежі в Каліфорнії знищили містечко Грінвіль. Кількасот його мешканців евакуювали напередодні. Осередок займання, що спопелив населений пункт, уже називають одним з шести найскладніших в історії штату.
Загалом у Каліфорнії нині вирує кілька потужних пожеж. Поширенню стихії сприяє суховій та рекордна спека.
У Національному парку Долини смерті зафіксували приголомшливий максимум - плюс 54 градуси за Цельсієм. Це найвищий показник з липня 1913 року.
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