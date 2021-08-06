За сутки 5 августа 2021 в Украине зафиксировано 1081 новый случай коронавирусной болезни. В частности, заболели 74 ребенка и 32 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 516 человек;

- летальных случаев - 16;

- выздоровели - 478 человек.

За сутки было протестировано на COVID-19: методом ПЦР - 19929 человек, методом ИФА - 7546 человек, экспресс-тестами - 15122 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса выявлено в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Ранее мы писали о том, что в ВОЗ заявили о начале "реальной опасности" из-за COVID-19.

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