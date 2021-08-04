Руководитель Центра инфекционных поражений нервной системы Елена Панасюк заявила о том, что у многих пациентов, переболевших коронавирусом, активизируются другие заболевания, которые быстро прогрессируют в организме человека.

Степень тяжести, перенесенной коронавирусной инфекции напрямую влияет на степень выраженности симптомов уже после заболевания.

По ее словам, все больше поступает пациентов с онкологией.

После перенесенного ковида, у нас уже много пациентов, у которых обнаружили онкологические заболевания, опухоли центральной нервной системы. Сначала их первичные симптомы расценивались как постковидные - слабость, головная боль, а когда отправляли их на МРТ, то выявили злокачественные опухоли.

"Где-то 10-15% мы сталкиваемся с онкологией, которая была скрытая, а после перенесенного ковида эти симптомы прогрессировали. К сожалению, время было потеряно, часть пациентов наблюдались как постковидные, вовремя не обследовались, а когда состояние было критическое обнаруживали огромные опухоли", - добавила она.

Из-за большой нагрузки во время пандемии, по словам Елены, больницы были переполнены, и не было возможности изучать постковидный синдром и то, как коронавирус провоцирует вспышку других заболеваний.

Мы начали заниматься этой проблемой с июня прошлого года и продолжаем на научной основе сейчас. В крупных больницах уже есть центры, которые занимаются реабилитацией. Сейчас уже разработаны программы на научной и законодательной базе по реабилитации и восстановительной терапией у данной категории больных.

"Но это доступно в первую очередь крупным областным и районным центрам. Для небольших населенных пунктов и сел - эта проблема существует достаточно остро в отношении диагностики, восстановления постковидных осложнений", - говорит Панасюк.

До сих пор не всегда правильно расставляют акценты в работе с пациентом. Когда человек тяжело переболел ковидом, состояние его здоровья в следующих три месяца, полгода - это все остаточные явления и последствия перенесенного заболевания.

То что мы наблюдали 25-30% развиваются микст-инфекции, то есть когда несколько вирусов или вирусы-бактерии, после перенесенного ковида могут реактивировать другие вирусы, склонные к длительному пребыванию в организме - это герпес группа, корь, краснуха, то есть те инфекции, которые долго находились в организме, а после тяжело перенесенной инфекции реактивируются, и те изменения, которые происходят в нервной системе могут быть обусловлены в том числе реактивацией других патогенов.

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