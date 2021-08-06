Президент Ірану пообіцяв не створювати ядерну зброю [ Редактировать ]
Новий президент Ірану обіцяє не створювати ядерної зброї. А також підтримати будь-який дипломатичний план, який призведе до скасування санкцій. Про це очільник держави Ібрахім Раїсі заявив під час інавгурації.
Раніше політик закликав Вашингтон негайно повернутися до Міжнародної ядерної угоди 2015 року і зняти всі економічні обмеження, накладені адміністрацією Трампа. При цьому зустрічатися з новим американським лідером відмовився.
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