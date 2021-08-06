Основатель SpaceX Илон Маск поделился тремя захватывающими изображениями ракеты, предназначенной для вывода на орбиту прототипа космического корабля Starship.

Эта сверхтяжелая ракета невиданной мощности будоражит воображение своими 29 двигателями Raptor, расположенными внизу корпуса.

"Перемещаем ракету на орбитальную стартовую площадку", – прокомментировал фотографии в Twitter Илон Маск.

Причем перемещение гигантского разгонного блока осуществляется на тросах и выглядит это довольно опасно, так как он болтается в воздухе ничем более не закрепленный.

Ракета стартует с территории компании Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Вся эта необузданная мощность необходима для ускорения Starship – тяжелого космического корабля, который должен в конечном итоге достичь Луны и Марса. Это будет его первый полет.

Пока что серия прототипов Starship летает с переменным успехом. Случались как катастрофы, так и успешные приземления.

Выход на орбиту стал бы огромным шагом к более амбициозным планам Маска по исследованию космоса.

В планах Илона Маска отправить художников на орбиту Луны, разработать посадочный модуль для NASA и в конечном итоге доставить людей на Марс.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее Илону Маску запрещали отправлять Starship в космос. Также во время испытаний ракету Starship остановили за мгновение до запуска.