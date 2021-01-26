Прототип корабля SN9, по плану, должен был влететь со стартовой площадки в Бока Чика/ фото: TechCrunch

Компания Илона Маска SpaceX решила отложить испытания космического корабля Starship, который будет использоваться для доставки космонавтов на Марс, из-за сильного ветра.

Прототип корабля SN9, по плану, должен был влететь со стартовой площадки в Бока Чика, штат Техас. Он должен был влететь на высоту в 12,5 километров, после чего осуществить вертикальное приземление обратно на платформу.

Отмечается, что порывы бокового ветра достигали скорости 50 километров в час, что могло сбить прототип с курса или свалить его на землю. SpaceX хотят провести проверку своего амбициозного проекта 26 января, при этом точное время начала тестирования компания хранит в секрете.

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Кроме того, SpaceX отправит на Луну посадочные модули. Они разработаны частными космическими компаниями по заказу NASA в рамках программы Коммерческой доставки полезной нагрузки на Луну.

Ранее мы писали, что прототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке. Модель поднялась в небо на 12 километров и вернулась на землю через 6 минут 42 секунды, однако во время приземления - взорвалась.

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