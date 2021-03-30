Ілону Маску заборонили відправляти кораблі Starship у космос [ Редактировать ]
Космічний корабель Starship знову не летить. Компанія SpaceX укотре перенесла випробування. Цього разу, за словами Ілона Маска, не встигли отримати дозвіл на політ від авіації США.
Нагадаємо, корабель Starship призначений для пасажирських польотів на Місяць та Марс. Раніше випробування планували провести 26 березня, тоді політ скасували через погану погоду. Це буде вже одинадцята спроба підняти і посадити корабель.
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