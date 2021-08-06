Правоохоронці викрили оборудку на путівках до тимчасово окупованого Криму [ Редактировать ]
Набивали кишені, співпрацюючи з ворогом. СБУ викрило оборудку: колаборанти продавали путівки в санаторій у місті Саки, на території тимчасово окупованого Криму.
Організували схему представники колишнього керівництва оздоровчого закладу. Після анексії півострова, вони переїхали до Києва і створили фіктивну фірму, діяли через колегу, який залишився у Саках. Путівки продавали представникам незаконних збройних формувань та військовим РФ. Слідство триває, встановлюють усіх причетних.
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