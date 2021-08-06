Один із найбільших онлайн-архівів, пов'язаних із трагедією Бабиного Яру, з'явився в Україні. У вільному доступі тепер понад мільйон документів: свідоцтва про народження, шлюб, смерть, довідкові картотеки, фонди районних управ. Докладніше - Тетяна Радченко.

Тут я дізнався його точне ім'я, його ПІБ, коли його було розстріляно, де він працював, коли народився, де він жив.

Данило розповідає, що завдяки онлайн-архіву, зібраному Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", вдалося знайти більше далеких родичів, а саме дідуся своєї бабусі. Пошук зайняв годину часу. Достатньо було зайти на сайт.

Данило Шевченко, мешканець Києва:

Далі вже шукаєте по місцю знаходження, оскільки в архіві є не лише Київ, а і області, просто вибираєте по данним, які у вас є, там же у інших категоріях шукаєте документ, який вас цікавить.

У Державному архіві Київської області налічують понад два з половиною мільйони паперових документів.

Соф'я Каменєва, директорка Державного архіву Київської області:

І одне із основних завдань нашого архіву безпосередньо надати ці документи, які ми зберігаємо, нашим дослідникам, громадськості, суспільству.

Ось, наприклад, список осіб, які загинули в Бабиному Яру в Петровському районі. Він унікальний, налічує близько двох тисяч імен. Саме з нього і почалася співпраця архіву та Фонду "Бабин Яр".

Натиском на клавішу, яка знаходиться під ногами робимо копію. Один.. два..

За пів години можна оцифрувати сто документів. Наразі, в електронному архіві фонду "Бабин Яр" їх налічується - понад мільйон.

Ірина Ірчак, директорка електронного архіву Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр":

Ми продовжуємо пошуки, тому що відомо за різними оцінками від 80 до 100 тисяч людей, що стали жертвами цієї трагедії, наразі нам відомо лише 28 тисяч імен, нашою метою було показати, що за цифрами, якими ми зазвичай оперуємо для того, щоб показати масштаб трагедії стоїть найвища цінність - це людське життя, людські долі, які були перервані у бабиному яру.

Робота фонду Бабин Яр ведеться і на міжнародному рівні. Таке дослідження було проведено вперше в Україні. За словами фахівців, воно тривало майже півтора року та продовжується далі.