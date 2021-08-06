В Україні зробили 167 тисяч щеплень проти COVID-19 [ Редактировать ]
Новий рекорд вакцинації. Понад 167 тисяч протиковідних щеплень зробили минулої доби. Від початку кампанії одну дозу вкололи майже чотирьом мільйонам українців. Повністю вакцинованих - 2 мільйони. Це лише 5% дорослого населення.
При цьому кількість хворих на коронавірус останніми днями зростає. За минулу добу позитивні тести отримали майже тисяча сто українців. Одужало удвічі менше. 16 пацієнтів померло. Найбільше нових заражень, як і раніше, у Києві. Далі - Херсонщина та Одещина.
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